Bierpreise steigen - auch in Gardelegen beim Garley?

Für das gleiche Geld wird es künftig wohl weniger Bier geben. Die Kosten für die Brauereien in Deutschland steigen stark.

Gardelegen - Wer an die Tankstellen-Zapfsäule fährt, hat sich an die hohen Spritpreise schon fast gewöhnt. Mit einem Preisanstieg muss aber auch am Zapfhahn gerechnet werden. Das Bier wird teurer – auch bei Garley?