Brandstiftung in vier Fällen in Faulenhorst: Staatsanwaltschaft übernimmt

Die polizeilichen Ermittlungen um Brände in Faulenhorst stehen vor dem Abschluss. Zehn Monate lang dauerten die Ermittlungen an. Die Staatsanwaltschaft übernimmt nun den Fall.

Faulenhorst - Die polizeilichen Ermittlungen um die insgesamt vier Brände an Scheunen und einem Wohnhaus auf einem Grundstück in Faulenhorst (Volksstimme berichtete), stehen vor dem Abschluss. In der nächsten Woche werden sie der Staatsanwaltschaft in Stendal übergeben, wie die Pressestelle des Polizeireviers Salzwedel auf Anfrage mitteilt.