Brautkränze als wunderbare Handarbeit: Zwei neue Exemplare zur Dokumentation bei Friedrich-Wilhelm Gille in Wiepke

Wiepke (ew) - Manchmal wird auch er noch überrascht – Friedrich-Wilhelm Gille, der seit Jahren altmärkische Brautkränze dokumentiert und auch restauriert. Vor Kurzem erhielt er zwei neue Exemplare dieser filigranen Erinnerungsstücke an die Hochzeit aus einer Zeit, in der Fotografie noch nicht für jedermann möglich war. Und diese könnten nicht unterschiedlicher sein. Zum einen, was den allgemeinen Zustand, zum anderen, was das verwendete Material betrifft.