Neun Spielorte mit unterschiedlichen Auftritten aus den Bereichen Theater und Zirkus: Das Brucca-Festival hinterließ am Wochenende in Kalbe Begeisterung

Kalbe - Sie stemmen es mittlerweile allein – ohne die Unterstützung holländischer Partner, mit denen das Festival einst in Kalbe etabliert worden war. Corinna Köbele und ihre Mitstreiter vom Verein Künstlerstadt haben zum mittlerweile sechsten Mal ein mehrtägiges Event auf die Beine gestellt, das in dieser Form seinesgleichen sucht und das Menschen aus allen Teilen der Bundesrepublik anzieht.

The Funky Monkeys aus Berlin machten gleich zur Eröffnung des Festivals Lust auf mehr. Viele Zuschauer säumten das Areal. Foto: Cornelia Kaiser

Am Sonnabendmittag wurde es offiziell auf der Wiese am Kutscherhaus eröffnet. Und es hielt auch gleich den ersten Höhepunkt bereit. The Funky Mon-keys aus Berlin präsentierten ihr Stück „Groove“, ein Mix aus Akrobatik, Slapstick und Tanzperformance. Und das Publikum machte begeistert mit – zum Beispiel, als es galt, den Chinesischen Mast zu stabilisieren, an dem die drei Künstler am Ende ihres Auftritts atemberaubende Kunststücke präsentierten.

Brucca lockte am Sonnabend und Sonntag an unterschiedliche Spielorte. Und diesmal machte, im Gegensatz zum vorigen Jahr, auch das Wetter perfekt mit, was Corinna Köbele zu der Bemerkung hinriss: „Die Kalbenser wissen manchmal gar nicht, wie schön ihr Ort ist.“ Dank der Zirkus- und Theaterkunst von Brucca wurde er am Wochenende noch schöner. Mehr zum Festival in einer nächsten Ausgabe.