1,1 Millionen Euro wird der Umbau der Grundschule Brunau kosten. Der Bauantrag ist gestellt. Im März beginnen die Arbeiten.

Kalbe l Der Bauantrag für den Umbau der Grundschule Brunau ist beim Landkreis gestellt, wie Einheitsgemeinde-Bürgermeister Karsten Ruth während der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses mitteilte. Allerdings werden die Maßnahmen teurer als ursprünglich geplant. In den Investitionsplan wurden nun 1,1 Millionen Euro aufgenommen.

Ursprünglich waren Kosten von 700.000 Euro vorgesehen. Allerdings ohne Mensa. Der Stadtrat sprach sich aber in einer früheren Sitzung dafür aus, dass eine Mensa angebaut werden solle. So stiegen die Kosten auf über 800.000 Euro an. Der allgemeine Anstieg von Baukosten sowie der Anstieg von Kosten für den Elektrobereich bedingen nun die Kostensteigerung auf 1,1 Millionen Euro. Vom Land erwartet die Einheitsgemeinde 17.3700 Euro Schulbauförderung. Die Höhe dieser Förderung ergibt sich aus der Anzahl der Schüler der zu modernisierenden Schule.

Ausweichmöglichkeit für den Hort

Beginnen sollen die Arbeiten im März. Fertigstellungstermin ist Juni 2021. Zunächst soll das Gebäudeteil abgerissen werden, in dem sich der jetzige Hort befindet. Es folgen Anpassungs- und Sicherungsarbeiten am Hauptgebäude. Auch der Sanitärbereich und Maßnahmen zum Brandschutz müssen angepasst werden. Weiter geht es mit dem Anbau eines Gebäudeteiles, in dem die Mensa untergebracht werden soll. Das alles wird bei laufendem Schulbetrieb passieren. Allerdings sollen die Arbeiten so ausgeführt werden, dass akustische Beeinträchtigungen während des Unterrichts so gering wie möglich gehalten werden sollen, so Ruth.

Für die Hortkinder soll für die Zeit während der Bauphase eine Ausweichmöglichkeit gefunden werden. Die Hortkinder während dieser Zeit weiterhin im Gebäude unterzubringen, sei nicht sinnvoll. Ruth begründet dies mit weiterer Rücksichtnahme durch die ausführenden Baufirmen auch am Nachmittag, was wiederum zu einer Verzögerung der Fertigstellung führen könne. Zudem müssten weitere Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Auch dies könne die Maßnahmen verzögern. Beides würde zudem auch mit höheren Kosten für die Stadt verbunden sein.