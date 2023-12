Gardelegen/vs. - Professor Dr. Gerhard Jorch, renommierter Experte im Bereich Pädiatrie und Neonatalogie, hieß kürzlich eine Delegation aus Lianyungang im Altmark-Klinikum Gardelegen willkommen. Der ehemalige Direktor der Kinderklinik des Universitätsklinikums in Magdeburg leitet seit 2021 die Neuropädiatrische Spezialambulanz im Altmark-Klinikum Gardelegen.

Während des Treffens informierten sich leitende Beamte der Gesundheitsbehörden und Klinikdirektoren aus China über die Versorgung von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen in europäischen Perinatalzentren sowie über die Nachbetreuung. Neben der Neuropädiatrischen Spezialambulanz im Altmark-Klinikum Gardelegen besuchte die Delegation angesehene medizinische Einrichtungen in Deutschland und den Niederlanden, darunter die Charité in Berlin, das Universitätsklinikum in Magdeburg und das Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Seit 2018 betreute Jorch zwei Mutter-Kind-Zentren mit insgesamt 30.000 Geburten pro Jahr in China, in Chongqing und in Lianyungang. Trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie ermöglichten Internet und Telemedizin eine fortlaufende Betreuung. Der erfahrene Kinderarzt: „Für eine qualitative Behandlung und Therapie ist ein direkter Patientenkontakt nicht durchgehend notwendig.“ Dank des technischen Fortschritts könne er Neugeborene über 9000 Kilometer genauso gut begutachten wie direkt vor Ort.

Die Patienten aus Gardelegen und Umgebung profitieren nicht nur von Jorchs herausragender Expertise, sondern auch von einem umfassenden Netzwerk, das eine qualitativ hochwertige medizinische pädiatrische Versorgung gewährleistet.