Sie ist eine Gardelegener Legende - und eine olympische dazu: Christa Stubnik wurde in der Hansestadt geboren und sorgte 1956 in Australien für Furore.

Die Sprints über 100 und 200 m sahen in Melbourne 1956 die gleichen Damen an der Spitze (von links): Marlen Matthews (Australien, Bronze), Betty Cuthbert (Australien, Gold) und die Gardelegenerin Christa Stubnick (Gemeinsame deutsche Mannschaft / DDR, Silber).

Gardelegen/Melbourne - Die Hansestadt Gardelegen hat so einige Berühmtheiten hervorgebracht. Einer dieser „Gardelegenden“, eine Wortschöpfung in Anlehnung an das „Gardelehrer“-Projekt, widmet sich die Volksstimme in diesem Artikel.