Mit Hits wie „Lass die Rosen nicht verblühen", “Was halten Sie vom Tango" oder „Du hast gelacht" wurde Dagmar Frederic vor allem im ostdeutschen Raum sehr bekannt. Aktuell tritt die leidenschaftliche Entertainerin wieder voller Energie in ganz Deutschland auf. So ist sie am 23 Mai auch in Gardelegen im Schützenhaus zu Gast. Ihr Bühnenprogramm trägt den Namen „Nein, ich bereue nichts.". Dafür sind nur noch wenige Karten erhältlich. Im Gespräch mit Elisabeth Köhli verriet das Multitalent – sie kann singen, moderieren und tanzen – wie sie sich im Alter von 79 Jahren jung hält und was ihr Erfolgsgeheimnis ist.

Sie werden am 23. Mai in Gardelegen auftreten. Worauf können sich die Zuschauer freuen?

Dagmar Frederic: Mein Programm heißt „Nein. Ich bereue nichts“, und das ist auch absolut mein Lebensmotto. Ich habe wunderbare Titel, da können Sie sich drauf verlassen. Ich singe viele verschiedene Genres, außer Oper. Die ganze Bandbreite also. Es ist beispielsweise auch ein sehr emotionales Lied dabei wie „Beste Freundinnen“, ein Duett mit meiner Tochter Maxie, bei dem auch Männer mal das Taschentuch herausholen.

Feminismusdebatten sind derzeit ein „heißes Thema“. Wie sehen Sie das als Frau im Showgeschäft?

Da habe ich großes Glück, dass ich nie angemacht wurde oder sonst irgendwas. Wenn mich mal jemand komisch und lange angegrinst hat, was sehr selten passiert ist, habe ich vielleicht mal gesagt „Was guckst Du denn so?“, und dann hat sich das erledigt. Im Osten hatten wir solche Debatten nicht. Ich verstehe das alles ehrlich gesagt nicht. Man muss seinen Job gut machen, und man muss mögen, was man macht, egal ob Mann oder Frau, und dann ist es doch gut.

Wenn man Ihre öffentlichen Auftritte verfolgt, merkt man, dass Sie eine sehr energiegeladene und positive Person sind. Woher nehmen Sie diesen Optimismus?

Ich bin Sternzeichen Widder. Widder sind dafür bekannt, dass sie durchziehen. Ich ziehe alles durch, auch wenn ich denke „Oh, das wird jetzt schwierig, mache ich das einfach. Eine große Rolle spielt auch die Erziehung. Meine Eltern waren immer fleißig. Es gibt auch schwierige Tage, aber da muss man durch.

Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?

Natürlich intensive Arbeit, aber wenn man das tut, was man liebt, dann ist es keine Anstrengung. Ich liebe das, was ich mache, und das hält mich auch so wie ich bin. Ich glaube, ohne das wäre ich nicht so alt geworden. Ich muss sagen, ich hatte auch immer Glück in meiner Karriere. Ich habe nächstes Jahr mein 65-jähriges Berufs- und Bühnenjubiläum, und es ist immer gut gelaufen.

Sie sind eine glamouröse Erscheinung. Trifft man Sie privat auch mal in Jogginghosen an?

Jogginghosen habe ich nicht, aber ich laufe zu Hause immer barfuß herum. Ich habe schon als junges Mädchen immer auf mein Erscheinungsbild geachtet, und das ist heute auch noch so. Ohne geschminkte Augen gehe ich eigentlich nie aus dem Haus. Es ist einfach das Bild, was die Menschen von mir kennen, und ich mache das auch gerne für sie.