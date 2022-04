Damit im Winter (nicht) alles glatt läuft: Gardelegener Experten geben Tipps zur Winterbereifung

Die Wechselzeit läuft schon auf vollen Touren. Die Volksstimme hat bei Experten in Gardelegen nachgehakt, was beim Thema Winterbereifung zu beachten ist.

Gardelegen - „Von O bis O“, also von Oktober bis Ostern, lautet die alte Faustregel, wenn es darum geht, wann Winterreifen auf das Auto gehören. Und die hat auch in Zeiten des Klimawandels noch Bestand. „Wir sind schon voll in der Wechselzeit. Die Kunden wissen, dass sie sonst schlecht an Termine kommen. Die Faustregel ist, dass der Räderwechsel etwa eine Stunde dauert“, klärt Fernando Weiß vom Skoda Autohaus Thormann auf.