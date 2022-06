Gänsehaut Das große Krabbeln im Gardelegener Ortsteil Kloster Neuendorf

Spider World – eine besondere Ausstellung mit Gänsehautcharakter gab es jetzt in Kloster Neuendorf. Wer mutig war, konnte tief eintauchen in die Welt der Gliederfüßler mit Beinen in ganz unterschiedlicher Anzahl. Und sich gar damit fotografieren lassen. Olaf war hier der Renner.