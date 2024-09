Mieste. - Vom 16. bis 22. September ist in diesem Jahr die Woche der Demenz. Am Samstag, 21. September, ist der Weltalzheimertag, den es seit 1994 gibt. An diesem Tag soll an die rund 50 Millionen Menschen gedacht werden, die unter einer Form von Demenz leiden.

