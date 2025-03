Erst besichtigten die Gardelegener Stadträte am Dienstag im Sozialausschuss die schönen Räumlichkeiten der Kita Hellbergwichtel in Estedt, dann erfuhren sie, wie schlecht die Auslastungszahlen einzelner Einrichtungen – auch der in Estedt – sind. Zum Lachen war danach nur noch Winnie Pu zu Mute.

Gardelegen/Estedt. - Die Zeiten, in denen an der Kinderbetreuung in Gardelegen allen Widrigkeiten zum Trotze nicht gespart wurde, sind vorbei. Die Kosten nur in diesem Bereich verursachen ein immenses Loch von 6,7 Millionen Euro in der Stadtkasse.