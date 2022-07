Die Liebe zur Altmark

Letzlingen/Gardelegen - Sie habe am Morgen eine kleine Blitzumfrage am Küchentisch gemacht, erzählte Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher. Sie habe wissen wollen, was für ihre Familie Heimat sei. Und ihre Tochter habe unter anderem erklärt, dass Heimat für sie Zuhause sei. Zuhause in der Altmark – dieses Gefühl soll auch mit dem 19. – „eine Wahnsinnszahl“ – Heimatfest der beiden altmärkischen Landkreise an diesem Wochenende gestärkt werden, erklärte Schumacher zur offiziellen Eröffnung am Mittwochabend im Kaisersaal des Letzlinger Jagdschlosses.