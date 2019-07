Unbekannte Täter haben von einem Tankstellengelände in Gardelegen Gasflaschen gestohlen. Symbolbild: Martin Rieß

Unbekannte Täter haben von einem Tankstellengelände in Gardelegen Gasflaschen in unbekannter Menge gestohlen.

Gardelegen l Unbekannte Täter haben innerhalb weniger Minuten Gasflaschen vom Gelände einer Tankstelle an der Straße Vor dem Salzwedeler Tor in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) gestohlen, teilte die Polizei mit. Die Diebe hatten dazu das Schloss zur Lagerstätte gewaltsam aufgebrochen. Nach ersten Hinweisen wurde ein silberfarbener VW Passat mit einem ortsfremden Kennzeichen als Flucht- und Transportfahrzeug genutzt (weder GA, SAW noch KLZ). Wie viele Gasflaschen gestohlen wurden, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, die im Revierkommissariat unter 03907/72 40 entgegengenommen werden.