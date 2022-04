Drachenfest des Fremdenverkehrsvereins Mieste

Das Wetter am Sonntag war einfach perfekt – nicht kalt, aber windig. Also genau richtig, um Drachen steigen zu lassen. Und das hatten sich auch viele Familien gesagt, die der Einladung des Fremdenverkehrsvereines Mieste nach Miesterhorst zum traditionellen Drachenfest sehr gern gefolgt waren. Auf der Wiese am hinteren Ende der Buschstraße waren unzählige bunte Punkte am Himmel zu sehen. Und die Besucher kamen nicht nur aus Miesterhorst selbst, wie die fünfjährige Matilda Meyer, die sich nach erfolgreichem Drachenflug ein kleines Präsent aussuchen durfte, sondern auch aus anderen Dörfern der Region. Max Friedrich Schwarzlose (5) war mit seinen Eltern aus Jerchel angereist, um seinen Drachen steigen zu lassen. Und auf diesem war ein Pteranodon, ein großer Kurzschwanzflugsaurier, abgebildet, wie er der Volksstimme auf Nachfrage erklärte.