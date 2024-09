Die Stadt Gardelegen will das Bauprojekt in Solpke auch ohne Holz und Lehm schnell und kostengünstiger an den Start bringen. Wie das funktionieren soll, wird derzeit beraten.

Dringend: Kita-Neubau in Solpke - Ortsbürgermeister appelliert an Kommunalpolitiker

Die jetzige Kita Rappelkiste in Solpke entspricht nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen. Die Stadt will neu bauen, aber das Geld ist knapp.

Gardelegen - Mit einem überraschenden Ansatz hat SPD-Stadtrat Peter Wiechmann am Montagabend im Bauausschuss die Diskussion zum Kita-Neubau in Solpke eröffnet. Seit Jahren im Gespräch mit Grundsatzbeschluss im Stadtrat vom September 2022 steht der Neubau aus Kostengründen auf der Kippe. Zumindest in der ursprünglichen „Luxusvariante“ in nachhaltiger Holz-Lehmbauweise für knapp sechs Millionen Euro für 48 Betreuungsplätze (18 in der Krippe, 30 im Kindergarten).