Bei Razzien in Stendal und Gardelegen gelang der Polizei ein Schlag gegen die Drogenkriminalität. In zwei Gebäuden wurden professionelle Drogenplantagen entdeckt. Drei Verdächtige wurden festgenommen.

In großem Stil wurde in Gardelegen und Stendal Cannabis angebaut. Die Polizei verhaftete drei Verdächtige.

Gardelegen/Stendal (vs) - 1200 Cannabis-Pflanzen und 2,5 Kilo getrocknetes Mariuhana sichergestellt: Der Polizei im Landkreis Stendal und Altmarkkreis Salzwedel gelang am Mittwoch (23. Februar) ein Schlag gegen die Drogenkriminalität. Drei Verdächtige - zwei aus Gardelegen, einer aus Stendal - wurden festgenommen und werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Wie Jeannine Stage-Breuer von der Polizeinspektion Stendal mitteilt, gab es Durchsuchungen in zwei Gebäuden in Gardelegen und Stendal. Die eingesetzten Beamten der Bereitschaftspolizei, des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen-Anhalt und der Kriminalpolizei Stendal entdeckten in den Häusern "professionelle Indoor-Plantagen". In Gardelegen erstreckte sich die Plantage über mehrere Etagen.

Die als Pfleger der Anlage in Gardelegen verdächtigen Männer (33 und 39 Jahre alt) sowie der Eigentümer (65) des in Stendal durchsuchten Hauses wurden vorläufig festgenommen. Im Laufe des Donnerstags werden sie dem Haftrichter vorgeführt. Der Eigentümer (37) der Anlage in Gardelegen sei ebenfalls vorläufig festgenommen worden, aber später wieder entlassen worden, teilt die Polizeiinspektion weiter mit.