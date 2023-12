VS/Gardelegen - Prof. Dr. Gerhard Jorch, Kinderneurologe und Leiter einer Neuropädiatrische Spezialambulanz im Altmark-Klinikum Gardelegen wurde zum Ehrenmitglied der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) ernannt. Dies teilt die Pressestelle des Altmark-Klinikums mit.

Jorch, „ein renommierter Pädiater und Neonatologe“, werde für seinen „wegweisenden Beitrag zur Förderung der Kindergesundheit in Deutschland geehrt“, betont Pressesprecherin Ivonne Bolle. Seine Forschungsarbeit habe maßgeblich zur signifikanten Reduzierung der Sterberate durch plötzlichen Kindstod beigetragen. So habe die Erkenntnis von Professor Jorch, dass Kinder nicht in Bauchlage schlafen sollten, „einen nachhaltigen Einfluss auf die Praxis vieler Eltern und Großeltern gehabt“. Diese wegweisende Empfehlung sei von DIVI-Präsident, Prof. Felix Walcher, in seiner Laudatio besonders hervorgehoben worden.

Die Auszeichnung als Ehrenmitglied würdige indes nicht nur Jorchs Lebenswerk, „das auch heute noch medizinischen Standard darstellt“, sondern auch seine langjährige prägende Rolle in verschiedenen Funktionen innerhalb der DIVI, insbesondere aus pädiatrischer Perspektive. Über viele Jahre hinweg sei Jorch Mitglied im DIVI-Präsidium, erster Kongresspräsident in Leipzig und bis heute Herausgeber der DIVI-Zeitschrift.

Professor ergänzt Team im Gardelegener Altmark-Klinikum

Als Ältester von sieben Geschwistern übernahm Gerhard Jorch bereits mit 30 Jahren die oberärztliche Leitung der universitären pädiatrischen und neonatologischen Intensivstation am Universitätsklinikum Münster. Von 1998 bis 2018 leitete er als C3-Professor die Universitätskinderklinik Magdeburg und neben seiner akademischen Tätigkeit stand er über viele Jahre Eltern in Online-Foren beratend zur Seite.

Als stolzer Vater von neun Kindern und Großvater von fünf Enkelkindern half der Professor beruflich unzähligen Neugeborenen, Babys und Kindern mit seinen Studien, seinem Wirken und seinem Lebenswerk, gesund und munter zu bleiben.Seit Oktober 2021 ergänzt Professor Gerhard Jorch das medizinische Angebot des Altmark-Klinikums Gardelegen mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung und setzt sich weiterhin für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern ein.

Das Altmark-Klinikum gratulierte Professor Gerhard Jorch zu dieser herausragenden Auszeichnung. Das Team freue sich, von seiner Expertise in der Neuropädiatrie zu profitieren.