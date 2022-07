Ein musizierender Pfarrer in Gardelegens Marienkirche

Ein besonderes Konzert fand am Sonntagabend in der Gardelegener Marienkirche statt. „Das Leben kann so oder so oder noch ganz anders sein“, war das Motto. Und zu Gast war der singende und komponierende Pfarrer Jürgen Brilling aus Lindstedt mit seiner Band.

Gardelegen (cie) - Jürgen Brilling sieht man sonst als Pfarrer auf der Kanzel stehen und hört ihn predigen. Aber ab und zu greift er auch nach seiner Gitarre, und dann kann man ihn auch singen hören. So wie am Sonntagabend in der Marienkirche in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel), wo er mit seiner Band auftrat. Magnus Keys musizierte am Klavier und sang gelegentlich eine zweite Stimme mit, am Kontrabass begeisterte Lars Düsele. Alle Lieder des Abends stammen aus der Feder des Sängers und Gitarristen Jürgen Brilling.