Eingeschleppte Schädlinge zerstören Baumbestand in Kalbe

Eingeswanderte Schädlinge machen zahlreichen heimischen Pflanzen das Leben schwer. Zum Teil sind sie sogar für das Absterben dieser verantwortlich. Auch in Kalbe ist dies der Fall. Schäden im Kurpark aber auch an Kastanienbäumen an den Straßen gehen aufs Konto dieser Eindringlinge.

Nicht allein die Trockenheit ist Auslöser dafür, dass es Kastanienbäumen am Kastanienweg in Kalbe schlecht geht. Die Bäume dort sind von der Rosskastanienminiermotte befallen. Sie drohen abzusterben.

Kalbe - Was haben eingeschleppte Schädlinge, wie Miniermotte und Falsches Weißes Stängelbecherchen, mit Schäden an Bäumen in Kalbe zu tun? Eine Menge. Jörg Kraberg, in der Kalbenser Stadtverwaltung zuständig für Baumangelegenheiten, klärt auf.