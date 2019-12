Per Knopfdruck oder Fernbedienung können ab demnächst die beiden Glocken der Plather Kirche läuten. Derzeit erfolgt die Elektrifizierung.

Plathe l Jeder Schritt muss sitzen. Der Aufstieg zu ihrem Arbeitsplatz in der Kirche in Plathe ist für die Elektromechaniker Hartmut Barthel und Mo Bittner nicht ganz ohne. Um in den Kirchturm zu gelangen, müssen sie schmale Holzstufen hinaufsteigen. Und auch oben angekommen ist es sehr eng. Und dennoch macht beiden die Arbeit im Kirchturm Spaß.

Die Mitarbeiter einer Firma für Glockenläute- und Elektroanlagen aus Heidenau bei Pirna sind in Plathe vor Ort. Ihre Aufgabe ist es, die beiden Glocken, eine aus Stahl und eine aus Bronze, zu elektrifizieren. . Barthel und Bittner setzen die Läutemaschine und die Antriebsmotoren ein.

Glockenklöppel wurde repariert

Bereits im Sommer ist der Auftrag zur Elektrifizierung der Glocken an die Glockenfirma ausgelöst. Und sogar schon im Frühjahr wird die Elektrik im Glockenstuhl in Vorbereitung auf die anstehende Maßnahme rundum erneuert. Eine Brunauer Elektrofirma bringt sie auf Vordermann.

Ehrenamtliche reinigen im Vorfeld der Glockenturm mehrmals. Und auch ein Glockenklöppel ist längst repariert. All diese Arbeiten sind abgeschossen. Nun geht es an die eigentliche Elektrifizierung

Ruf zum Feierabendgebet

„Sobald die Glocken elektronisch läuten können, werden sie Samstagabend regelmäßig 18 Uhr zum Feierabendgebet in den Plather Haushalten aufrufen“, berichtet Pfarrerin Maria Eichenberg. Außerdem könne dann das Ausläuten und Läuten bei Bestattungen auf Knopfdruck erfolgen. Und das ist dann sowohl in der Kirche als auch per Fernbedienung möglich. Barthel erklärt das Prozedere: Per Zeitschaltuhr können die immer wiederkehrenden Termine einprogrammiert werden. Per Knopfdruck beziehungsweise Fernbedienung erklingen die Glocken zu besonderen Anlässen, also zu Gottesdiensten, Taufen, Hochzeiten oder Beerdigungen.

Bisher wurden zum Läuten immer zwei kräftige Männer aus dem Dorf gebraucht. „Da die meisten jungen Männer außerhalb arbeiten, gestaltete sich die Organisation der Läute- dienste in den letzten Jahren kompliziert. Trotzdem liegt das Glockengeläut den Plathern am Herzen“, so die Pfarrerin. Und das zeigt sich auch in der Spendenbereitschaft zahlreicher Einwohner für die Elektrifizierung.