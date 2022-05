„Emotional ausgelaugt“: Personalprobleme in Gardelegens Forst?

Der Klimawandel und die Folgen: Die Schäden in den Wäldern der Altmark, auch bei Gardelegen, sind groß. Sind die Forstämter der Arbeit gewachsen? Eine Umfrage der IG BAU brachte Erschreckendes zu Tage.

Der Wald hat auch eine Erholungsfunktion. Doch vielerorts warnen Schilder wie dieses vor dem Betreten, denn die Schäden an den Bäumen sind so groß, dass ständig Gefahr droht, dass sie fallen. „Eine kurzfristige Beseitigung der Gefahrensituation ist nicht möglich." Fehlt der Forst das Personal zum Aufräumen?

Gardelegen - Sie sind „emotional ausgelaugt“ und klagen über fehlendes Personal. Die Mitarbeiter in den Forstämtern kämpfen an vorderster Front gegen die Auswirkungen des Klimawandels. Wie angespannt die Lage im Wald ist, welche Auswirkungen das hat und was das zuständige Ministerium dazu sagt ...

Jetzt, im Frühjahr, ist der Wald die Kinderstube des Wildes. Und ein bisschen sieht es dort derzeit auch aus wie in einem unordentlichen Kinderzimmer: Nach Stürmen und Trockenheit der vergangenen Jahre liegen Bäume kreuz und quer. Was fehlt, sind Leute, die aufräumen.

Achtmal mehr Schadholz als noch fünf Jahre zuvor ist in Sachsen-Anhalts Wäldern 2020 angefallen. Wer sich aktuell umblickt, der ahnt: 2022 wird es noch viel mehr. Weil die zuständigen Forstämter mit dem Aufräumen nicht mehr hinterherkommen, fordert die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) Altmark-Börde-Harz mehr Forstpersonal. Die Antwort aus dem zuständigen Ministerium klingt nicht sehr vielversprechend.

Ein Drama spielt sich im Forst ab

„Vom Forstwirt bis zur Revierleiterin – die Beschäftigten haben in Sachsen-Anhalt alle Hände voll zu tun, um die massiven Schäden der letzten Jahre zu beseitigen. Gleichzeitig kümmern sie sich darum, die Wälder der Zukunft anzulegen, damit sie für den Klimawandel gewappnet sind“, sagt IG BAU-Bezirksvorsitzender Michél Eggert. Im Wald spiele sich ein „regelrechtes Drama“ ab. „An den Bäumen zeigt sich schon jetzt, welche Folgen extreme Wetterereignisse und damit der Klimawandel haben.“

Ohne zusätzliches Personal dürfte sich die Lage weiter zuspitzen, warnt die IG. Die Gewerkschaft ruft die Waldbesitzer in der Region dazu auf, sich dringend um mehr Fachleute zu kümmern. „Egal ob im Privatwald, im kommunalen Forst oder im Landesbetrieb – nur mit deutlich mehr qualifizierten Beschäftigten wird die Mammutaufgabe Waldumbau zu schaffen sein“, macht Eggert deutlich.

In einer Umfrage der Forstgewerkschaft unter bundesweit 1300 Beschäftigten der Branche gaben fast neun von zehn an, dass es im Betrieb nicht genügend Mitarbeiter gebe, um die anfallende Arbeit zu schaffen. 70 Prozent berichteten davon, durch die Arbeit „emotional ausgelaugt“ zu sein. Nach Einschätzung der IG BAU sind bundesweit 11 000 Forstbeschäftigte zusätzlich nötig, um die aktuellen Aufgaben zu bewältigen. Das entspricht einer Erhöhung des Schlüssels um einen Beschäftigten pro 1000 Hektar Wald.

Antonia Fritsche, Leitungsstab Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation im Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt, bestätigt zunächst: „Seit dem Jahr 2018 ist die Forstwirtschaft aller Waldbesitzarten mit der Aufarbeitung massiver Schäden beschäftigt, beginnend mit den Stürmen 2018, den folgenden Dürrejahren, der einhergehenden Insektenkalamitäten und Pilzschäden.“

Auf Hilfe aus Finnland angewiesen

Die Stürme Anfang 2022 hätten die angespannte Situation noch einmal verschärft. „Wir können im Privat- und Staatswald im Bereich Klötze und Salzwedel von einem aktuellen Schadholzanfall von circa 250 000 Festmetern Holz ausgehen.“ Damit sei die auf „Normalzeiten“ ausgerichtete Forstwirtschaft zwingend auf die Einbindung externer Dienstleistungsunternehmen angewiesen. So kommen im Raum Klötze derzeit sogar finnische Arbeiter zum Einsatz. „In die Ausschreibungsverfahren sind alle regionalen Dienstleister eingebunden gewesen. Da jedoch aufgrund der Situation in den Wäldern gar nicht alle Arbeiten in der notwendigen Zeit bewältigt werden können, wurde unter anderem auch die Firma Finnharvest eingesetzt“, begründet Fritsche. Auch bei der Pflanzung und Wiederaufforstung seien externe Dienstleister tätig.

Keine Rede von Extra-Einstellungen

Weil die Landesforstverwaltung in den nächsten Jahren eine Vielzahl von Altersabgängen zu kompensieren habe, engagiere man sich zur Gewinnung und Sicherung von gut qualifizierten Nachwuchskräften intensiv in der forstlichen Ausbildung. Im Rahmen der personalwirtschaftlichen Möglichkeiten sei die Forstverwaltung bestrebt, allen Absolventen dann ein Übernahmeangebot zu unterbreiten und somit frei werdende Stellen zu besetzen.

Nur „frei werdende Stellen besetzen“, um Altersabgänge zu ersetzen? Das heißt also, dass eine Aufstockung des Personals trotz nun schon fünf Jahren erhöhten Arbeitsaufwandes nicht geplant ist? Eine Antwort auf die Nachfrage der Volksstimme dazu blieb das Ministerium schuldig.