Eine trübe Wasseroberfläche: das ist der Anblick, der sich am Engersener Dorfteich bietet. Von einstigen Dorfteichidylle keine Spur mehr.

Engersen l Schon seit mehreren Jahren sind die Anwohner in Engersen mit dem Anblick ihres Dorfteiches unzufrieden. Statt eines idyllischen Bildes bietet sich ihnen ein unansehnlicher Tümpel. Und wie es aus dem Kalbenser Rathaus heißt, werde sich daran in diesem Jahr wohl auch nichts ändern. Die Entschlammung des einst idyllischen Dorfteiches verzögert sich.

Einheitsgemeinde-Bürgermeister Karsten Ruth erklärt dazu: „Nachdem die durch die Stadt Kalbe (Milde) angestrebte Entschlammung des Teiches in Engersen an behördlichen Vorgaben im vergangenen Jahr gescheitert ist, wurde das Vorhaben nicht in die Jahresplanung 2020 aufgenommen.“ Dies liegt vorrangig auch an der „unverhältnismäßig hohen formellen und finanziellen Hürde, die bei einer Realisierung zu nehmen wäre.“ Ruth erklärt weiter, dass es zum anderen aber auch einer „Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen, die sich derzeit mit anderen Schwierigkeiten auseinanderzusetzen haben“, bedarf. Speziell meint er damit den Unterhaltungsverband (UHV) Milde/Biese. Die Entschlammung des Teiches ist eine Gemeinschaftsmaßnahme der Stadt Kalbe, die für den Teich verantwortlich ist, und des UHV, der sicherstellt, dass Zu- und Ablauf funktionieren. Da derzeit die Personallage im Unterhaltungsverband angespannt ist – nach der Kündigung des UHV-Geschäftsführers zum Ende vergangenen Jahres ist diese Stelle vakant und wird derzeit kommissarisch besetzt – möchte die Stadt „zur Zeit keinen Druck machen“, so der Bürgermeister. Dabei betont er, dass er damit keineswegs den Schwarzen Peter dem Unterhaltungsverband zuschieben wolle. Zudem müsse der Entschlammung Gewässerproben vorausgehen. „Einfach entschlammen ist aus Umweltsicht nicht zu machen.“ Die Vorbereitungen auf eine Entschlammung produzieren Folgekosten, die sich derzeit schwer darstellen lassen. „Unter diesen Umständen darf mit einer Entschlammung des Teiches frühestens in 2021 gerechnet werden“, so Ruth.

UHV und Stadt gemeinsam im Boot

Im Sommer des vergangenen Jahres gab es bereits einen Ortstermin des Unterhaltungsverbandes und der Stadt. Konkret passiert ist seither aber kaum etwas. Eine Entschlammungsaktion sollte bereits im Herbst 2019 stattfinden, damals sind im Engersener Dorfteich zahlreiche Fische verendet. Es gab ein Malheur beim Ziehen des Wehres, weshalb deutlich mehr Wasser ablief als ursprünglich geplant.

Vor Jahren bot der Engersener Dorfteich einen schönen Anblick. Es gab auch einen Pächter mit Fischbesatz für dieses Gewässer. Aber mittlerweile ist der Teich von Algen und Grünpflanzen durchzogen. Zudem fällt das Laub der angrenzenden Bäume in das Wasser und bildet auf dem Grund eine dicker werdende Schlammschicht.