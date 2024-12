Huyen Trang Jacobs Vater kam als Vertragsarbeiter aus Vietnam. Der Tochter ermöglichte er das Pharmaziestudium. Sie führt nun ihre eigene Apotheke in der Hansestadt.

Erfolgreiche zweite Generation in Gardelegen

Leben in der Altmark

Huyen Trang Jacobs hat ihre Apotheke 2016 am Buschhorstweg eröffnet. Sie kam als Kind aus Vietnam nach Gardelegen.

Gardelegen. - Mitte der 1950-er Jahre kamen die ersten Vietnamesen im Rahmen von Solidaritätsprogrammen in die DDR – zunächst vor allem junge Leute für eine berufliche Ausbildung, um später in ihrer Heimat den Sozialismus aufbauen zu können. Das wendete sich in den 1970-er und 1980-er Jahren. Sogenannte Vertragsarbeiter wurden ins Land geholt, darunter auch aus Vietnam, um das Arbeitskraftproblem zu lösen.