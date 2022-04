Erstes Fahrradfest des Kreissportbundes Altmark West in Letzlingen

Letzlingen - Da hat es Petrus noch mal gut gemeint: Nach kurzem Nieselregen klarte der Himmel am Sonnabend wieder auf, so dass die zahlreichen Besucher des ersten Familienfahrradfestes in Letzlingen ihre Regenjacken eingepackt lassen konnten. Der Kreissportbund (KSB) Altmark West hatte ins Heidedorf eingeladen und mit dem FSV Heide Letzlingen und dem örtlichen Heideschützenverein starke Partner an seiner Seite. Außerdem trugen die Feuerwehr, die Gemeinde und die AOK zum Gelingen der Premiere bei.