Erstes Kino-Picknick im Gardelegener Bürgerpark

Gardelegen - Zum ersten Kino-Picknick lädt die Stadt Gardelegen für Sonnabend, 28. August, in den Bürgerpark am Burgwall ein. Gezeigt wird die Komödie „Klassentreffen 2.0 – Die Hochzeit“, teilte Gabriela Winkelmann von der Stabstelle Stadtmarketing der Stadtverwaltung mit. Kurz zum Inhalt: In dem Film geht es um unterhaltsame Turbulenzen kurz vor einer Hochzeit, inklusive einer Beerdigung und einem Rennen gegen die Zeit, damit Til Schweiger in der Hauptrolle des Bräutigams Thomas seine eigene Trauung noch pünktlich erreicht. Der Film wurde 2019 in Berlin und Brandenburg gedreht und hatte Anfang 2020 Premiere in den Kinos.