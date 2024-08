Vor mehr als einem Jahr erfolgte der Baustart für die Eugenie-Schildt-Straße in Kalbe. Sie ist noch immer nicht fertig. Nun verzögert sich das Bauende erneut. Warum?

Kalbe - Im Juni war noch vermeldet worden, dass die Verzögerungen bei dem in mehrere Abschnitte aufgeteilten Bau der Eugenie-Schildt-Straße in Kalbe aufgeholt seien. Doch jetzt ist abermals Geduld gefragt. Denn eigentlich sollte die Straße, nachdem ihr Fertigstellungstermin von Juni auf Ende August verlegt worden war, nun in anderthalb Wochen wieder befahrbar sein. Doch daraus wird nichts.