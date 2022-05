Expertentipps für Arbeiten im Garten im Monat November

Kalbe - Die letzten Endivien im Garten müssen vor dem Einsetzen des Frostes im Mistbeet, Gewächshaus oder im Keller eingelagert werden. So beschrieb es bereits Johannes Wesselhöft in „Der Garten des Bürgers und Landmannes“ (Ausgabe 1891). Dazu ist die Pflanze samt Wurzel herauszunehmen. So muss sie nicht sofort verbraucht werden, sondern kann bei Bedarf auch zu einem späteren Zeitpunkt zubereitet werden.