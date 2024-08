Sie sind eher aus der indischen Küche, als Zutaten von Humus oder Falafel bekannt. Nun baut auch Bauer Hendrik Tendler aus Jeseritz Kichererbsen an, und das sehr erfolgreich.

Ungewöhnliche Landwirtschaft in Gardelegen

Bauer Henrik Tendler baut zum vierten Mal Kirchererbsen an.

Potzehne. - Auf den Feldern bei Potzehne wächst eine Frucht, die nicht sofort mit der Altmark in Verbindung gebracht wird: die Kichererbse. In der Region herrschen gute Voraussetzungen für den Anbau der Pflanze. Dennoch ist Bauer Henrik Tendler aus Jeseritz einer der Ersten in der Region, der die krautigen Pflanzen auf dem Feld stehen hat.