Zum Sommerfest der Jungen Alternative, der früheren Jugendorganisation der AfD, in Roxförde kommen Fragen auf: „Größtes patriotisches Jugendfest Deutschlands“? Private Feier? Wurden dafür gar Steuergelder verwendet?

Gegen das Sommerfest der Jungen Alternative Sachsen-Anhalt in Roxförde gab es in den vergangenen Jahren Proteste, die sich auch gegen den Organisator Sebastian Koch richteten.

Gardelegen/Roxförde. - Das Sommerfest der Jungen Alternative (JA), das in den vergangenen Jahren stets in Roxförde stattgefunden hat, war Thema im Gardelegener Stadtrat und in Folge der Berichterstattung auch Anlass für zahlreiche Lesernachfragen bei der Volksstimme-Redaktion. Konkret ging es unter anderem darum, ob es sich beim „größten patriotischen Jugendfest Deutschlands“, wie es Organisator Sebastian Koch, der Kreisvorsitzende der AfD, bezeichnet, um eine politische Veranstaltung oder eine private Feier handelt. Und wie diese finanziert wurde...