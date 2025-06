Ein Zug, 2.500 jüdische Gefangene, ein vergessener Ort in Brandenburg:Die Ausstellung „Wer ein Leben rettet …“ erzählt die bewegende Geschichte des verlorenen Transports von 1945.

Gardelegen. - Mirjam war gerade zwölf Jahre alt, als sie mit hunderten anderen Kindern in einem Zug gefangen war, der mitten im April 1945 in einem kleinen Dorf in Brandenburg zum Stillstand kam. Die SS-Wachen flohen, die Rote Armee rückte näher – und für Mirjam begann ein Kampf ums Überleben, der ihr Leben für immer verändern sollte.