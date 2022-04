FireFit Championship Feuerwehrsportler in Gardelegen in Aktion

Am 16. und 17. Oktober starten die FireFit Championships auf dem Gardelegener Holzmarkt. Das ist ein besonderer Wettbewerb, bei dem Feuerwehrmänner und -frauen in voller Montur Aufgaben in Anlehnung an Notfallsituationen der Brandbekämpfung absolvieren.