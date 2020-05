In der Hansestadt Gardelegen öffnet das Autokino erstmals seine Pforten. Bis in den Juni soll es den Filmspaß geben.

Gardelegen (ca) l Am Wochenende wird in Gardelegen Autokino-Premiere gefeiert. Am Freitag, 15. Mai, und Sonnabend, 16. Mai, gibt es jeweils eine Vorstellung auf dem Gelände zwischen dem Hansecenter und einem Möbelgeschäft am Buschhorstweg. Der Platz reicht dort für 70 Fahrzeuge. Die Eintrittskarten für die Premiere sind allerdings nur im Vorverkauf in der Tourist-Information in der Alten Löwenapotheke erhältlich.

Bis zu fünf Zuschauer pro Auto

Organisiert wird dieser Kulturspaß in Corona-Zeiten von einem Eventmanager und der Stadt Gardelegen. Beginn ist um 19 Uhr mit einer Opening-Auto-Party mit DJ Micha. Bei Einbruch der Dunkelheit beginnt die Vorführung. Gezeigt wird die deutsche Komödie „100 Dinge“ mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz. Es gibt auch Popkorn und Getränke im Drive-Verkauf. Bis zu fünf Zuschauer pro Auto sind zugelassen.

Die Eintrittskarte für erwachsene Zuschauer kostet zehn Euro pro Person, Kinder (bis elf Jahre) zahlen sieben Euro.

Der Autokino-Spaß soll nach jetziger Planung bis Juni stattfinden. Kontakt für Reservierungen: Tourist-Information, 03907/422 66, touristinfo@gardelegen.de.