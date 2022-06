Flugplatzfest in Gardelegen: Mutige fliegen mit

Luftfahrtfans kommen am letzten Augustwochenende beim Flugplatzfest in Gardelegen auf ihre Kosten: Oldtimerflugzeuge und Motorkunstflug stehen auf dem Programm.

Flugplatzfest: Die Antonov AN 2 wird auch Ende August wieder in Gardelegen zu Gast sein.

Wer hoch hinaus will, der hat dazu am Wochenende vom 28. bis 29. August in Gardelegen die Möglichkeit. Der Fliegerclub Gardelegen lädt zum Flugplatzfest ein.