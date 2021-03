Ein Flurbereinigungsverfahren soll nun Flächen in Güssefeld anpassen. Die Unterlagen liegen zur Einsichtnahme aus.

Güssefeld l Für Güssefeld wird ein vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren eingeleitet. „Wir haben entsprechende Anträge von Landwirten und Bürgern aus der Ortslage bekommen. Und auch der Ortschaftsrat steht dahinter“, bestätigt Christin Vollmer vom Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF). Bei der Bearbeitung dieser Anträge stellte das ALFF fest, dass Verbesserungen der Agrarstruktur möglich sind. So sind Anpassungen an die Örtlichkeiten sowohl in der Orts- als auch in der Feldlage anzustreben.



„Wir wollen Nutzungskonflikte in der Gemarkung lösen“, so Vollmer. So sollen Konfliktlagen wie die Zerschneidung von Flurstücken, Wirtschaftswege und Gewässer auf privatem Grund und Boden, die den Wegfall ehemaliger Erschließungsstrukturen hervorgerufen haben, wieder angepasst werden. Diese Konflikte lassen sich unter anderem beispielsweise aus der LPG-Bewirtschaftung zu DDR-Zeiten ableiten. In der sozialistischen Landwirtschaft spielten Eigentumsverhältnisse praktisch keine Rolle. Jahrhundertealte Feldwege wurden umgepflügt, mitunter sogar Hecken und Bäume entfernt, um eine großflächige Landwirtschaft betreiben zu können. Neue Feldwege entstanden. Es sind Wirtschaftswege- und Gewässerbau vorgenommen worden.



Eine nachhaltige Bewirtschaftung einiger landwirtschaftlicher Flächen sei infolgedessen heute nur begrenzt möglich Die vorhandenen Erdwege sind vor allem bei Nässe größtenteils schlecht befahrbar und können den modernen landwirtschaftlichen Maschinen nicht mehr standhalten. Dies führe zu einer starken Verschmutzung der Straßen, einer eingeschränkten Verkehrssicherheit und sorge regelmäßig für Ärger bei Anwohnern. Zudem verlaufen örtlich vorhandene Wege nicht mehr in ihren vorgesehenen Wegeflurstücken und somit auf Privateigentum, wie in der Begründung zum vereinfachten Flurbereinigungsverfahren beschrieben wird.



Zerstreut liegendes Eigentum zusammenfassen

Dies soll im Flurbereinigungsverfahren im Sinne einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Flächen verändert werden. Es ist beabsichtigt Eigentumsstrukturen zu schaffen, die eine zeitgemäße Bewirtschaftung ermöglichen. Zerstreut liegendes Eigentum könne zu Wirtschaftseinheiten zusammengefasst werden. Nachteile sollen dabei für keinen entstehen. „Wir nehmen keinem etwas weg, jeder Teilnehmer hat einen gesetzlichen Anspruch auf eine wertgleiche Abfindung“, betont Vollmer.



Mit der Flurbereinigung werden aber nicht nur ungünstige Bedingungen auf landwirtschaftlichem Boden bereinigt. So sollen im Zuge des Verfahrens auch Überbauten- und Nutzungskonflikte auf privaten und kommunalen Flächen innerhalb der Ortslage Güssefeld beseitigt werden, so Vollmer.



Normalerweise wird zum Auftakt eines Flurneuordnungsverfahrens ein Termin gemacht, bei dem das Vorhaben vorgestellt wird. Coronabedingt war dies diesmal nicht möglich. Daher wurden alle Grundstückseigentümern und Erbbauberechtigten schriftlich informiert. „Wir haben die betroffenen Eigentümer angeschrieben“, so Vollmer. Diese Briefe gingen bereits im vergangenen Jahr raus.



Eigentümer schriftlich informeirt

Nun erfolgte die Anordnung des vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens für Teile der Gemarkungen Güssefeld, Bühne, Lüge und Thüritz. Die voraussichtliche Größe des Verfahrensgebiets wird vom ALFF mit zirka 1022 Hektar angegeben. Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Verfahren berechtigen sind, werden aufgefordert sich zu melden.



Vollmer hofft, dass es in diesem Jahr noch möglich sein wird, eine Teilnehmerversammlung einzuberufen und den Vorstand aus den eigenen Reihen, bestehend aus fünf Mitgliedern, zu gründen. Der Vorstand vertritt dann die Interessen der Teilnehmer, arbeitet eng mit dem ALFF zusammen und entscheidet über mögliche Bauvorhaben im Zuge des Verfahrens.



In dieser und in der nächsten Woche sind die Unterlagen im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark in Salzwedel, Goethestraße 3+5 nach Terminvereinbarung einzusehen. Auch im Kalbenser Rathaus liegen sie aus. Die Unterlagen sind auch auf der Internetseite der Flurneuordnungsbehörde unter www.alff.sachsen-anhalt.de/alff-altmark unter Flurneuordnung abrufbar.