Förderbescheid für Kalbes Feuerwehrgerätehaus überreicht

Staatssekretärin Anne Poggemann übergubt den Bewilligungsbescheid für das neue Gerätehaus an Bürgermeister Karsten Ruth.

Kalbe - Innenstaatssekretärin Anne Poggemann übergab der Stadt Kalbe den Bewilligungsbescheid über 1,065 Millionen Euro für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit sieben Stellplätzen an der Feldstraße in Kalbe. „Eine Förderung über eine Million Euro hat die Stadt noch nie erhalten“, so Bürgermeister Karsten Ruth.