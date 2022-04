Fragestunde zum Breitbandausbau in Altmersleben

Wer Fragen zur Erschließung des schnellen Internets mittels des Pilotprojektes des Zweckverbandes Breitband Altmark (ZBA) hat, kann diese in Altmersleben stellen. Dort werden zu zwei Terminen Sprechstunden angeboten. Auch Anträge auf einen geförderten Breitbandanschluss können dann noch abgegeben werden.

Auhc Altmersleben soll an das schnelle Internet angebunden werden. Noch können Anträge gestellt werden.

Kalbe - Wie es mit dem schnellen Internet in der Region weitergeht, dazu werden Informationsveranstaltungen angeboten, darüber informierte Bernd Pawelski, Ortsbürgermeister in Altmersleben. So seien schon etliche Bürger, die im Rahmen der Erschließung des Breitbandnetzes durch den Zweckverband Breitband Altmark (ZBA) einen Vorvertrag abgeschlossen haben, von der ausführenden Firma kontaktiert worden.