Weil er bei Brunau in einer Freiland-Stromleitung hing, mussten Mitarbeiter des Energieversorgers einen toten Kranich bergen. Was der Naturschutzbeauftragte sagt.

Dieser Großvogel hing am Mittwoch nahe Brunau in einer Freilandleitung.

Brunau - Es war ein trauriger Anblick, der sich da in dieser Woche an der Freiland-Stromleitung zeigte, die in Nähe der Brunauer Biogas-Anlage über einen Acker verläuft. Die schlechte Sicht, ausgelöst durch Frühnebel, war dort offensichtlich einem großen Vogel zum Verhängnis geworden.