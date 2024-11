Das Thema Fußball hat nun auch den Kalbenser Stadtrat erreicht. Denn in Kalbe mangelt es aktuell an ausreichenden Trainingsmöglichkeiten.

Kalbe - Der Kalbenser Verein für Leibesübungen, kurz VfL, in dessen knapp 100-jähriger Geschichte der Fußball immer eine tragende Rolle gespielt hat, verfügt nach rund einem Jahr Pause wieder über eine eigene Männermannschaft. Sie nimmt auch am Spielbetrieb in der Kreisliga teil. Allerdings hapert es in der jetzigen Herbst-/Wintersaison an ordentlichen Trainingsmöglichkeiten.