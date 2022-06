„Gallisches Dorf“ inmitten der Weihnachtsmarkt-Absageflut: Adventszauber in Kalbes Ortsteil Jeetze

Einer der ganz wenigen Weihnachtsmärkte, die nicht coronabedingt abgesagt wurden, war der in Kalbes Ortsteil Jeetze am 2. Advent. Den rettete nämlich ein Prinz.

Weihnachtliche Handwerkskunst: Christin Gerecke aus Apenburg und Bianca Müller aus Recklingen (von links) boten ihre Waren in Jeetze an. Foto: Stefanie Brandt

Jeetze - Kein Weihnachten ohne Märchen, kein Märchen ohne Prinz – in Jeetze hat der am Wochenende sogar die Weihnachtsstimmung gerettet. Alexander Prinz und sein Team - das waren die Helden, die dafür sorgten, dass der Adventszauber stattfinden konnte.

Verboten sind Weihnachtsmärkte auch in der Corona-Zeit nicht grundsätzlich. Aber die strengen Auflagen sorgten fast überall in der Altmark für Absagen. Denn: Wer will die Verantwortung übernehmen? In Jeetze bewies, wie sollte es zu Weihnachten anders sein, ein Prinz Mut. Der Gemeindekirchenratsvorsitzende Alexander Prinz und seine Mitstreiter organisierten zum zweiten Mal nach 2019 den Adventszauber – unter Einhaltung strenger Regeln.

Das kam gut an. Der Dorfplatz in Jeetze stand voller Autos. Pfarrerin Maria Eichenberg lobte schon im Gottesdienst, der vor dem Markttreiben stattfand: „Ich finde das großartig, dass er die Verantwortung übernimmt.“ So wurde Jeetze ein wenig zum kleinen gallischen Dorf im Corona-Advent 2021.

Aufwendige Planung

„Im vergangenen Jahr hatten wir auch ein Konzept erstellt, aber da wurde ja alles abgesagt. Dieses Jahr haben wir sehr lange geplant, zusammen mit dem Altmarkkreis und Anne Haase vom Ordnungsamt, die sehr kooperativ waren und uns sehr unterstützt haben“, blickte ein erleichterter Prinz auf die anstrengende Vorbereitung des Adventszaubers zurück. Weil die Situation corona-bedingt lange unklar war, hatten einige Händler am Ende doch abgesagt. „Sie wollten keine Waren bestellen, wenn nicht sicher ist, dass der Adventszauber stattfindet“, berichtet Alexander Prinz. Trotzdem, oder vielleicht sogar gerade deshalb, war der Platz auf dem Kirchhof voller schöner, vielseitiger Angebote, denn die meisten Verkäufer hatten ihre Waren selbst hergestellt.

Aus der Not eine Tugend gemacht: Anika Gude aus Chüden hat in der Corona-Zeit das Makramee-Knoten für sich entdeckt und bot ihre Werke in Jeetze an. Foto: Stefanie Brandt Stefanie Brandt

Dass Corona nicht ausschließlich negative Auswirkungen auf die Menschen hat, zeigte sich zum Beispiel am Stand von Anika Gude aus Chüden, die Makramees präsentierte. In der Pandemie hatte sie mit dem Knüpfen der hübschen Wanddekorationen begonnen.

Erna Hanske aus Arendsee präsentierte Schmuckstücke aus Epoxidharz, Bianca Müller aus Recklingen verkaufte Metalldeko und Feuerkörbe, die ihr Mann Mike hergestellt hatte, daneben präsentierte Christin Gerecke aus Apenburg die Holzkunst vom Opa aus Badel. „Ich finde, der Markt ist definitiv eine tolle Idee. Sonst sind wir in Apenburg, aber das fiel ja aus. Bis zuletzt haben wir nicht geglaubt, dass es hier heute klappt“, freute sich Gerecke ebenso über den Weihnachtsmarkt wie die zahlreichen Besucher. Für die gab es bei einer Tombola mit 600 Losen Geschenke zu gewinnen. „Meine Frau Jana und Vivien Hartmann haben die verpackt. Ich staune, wie sie das geschafft haben“, war Prinz den beiden und vielen anderen Helfern dankbar. Ihr Einsatz lohnte sich, denn für viele Besucher war der Adventszauber ein Lichtblick in dieser Zeit.