Eine Drogenfahrt endete in Gardelegen am Mittwoch nach einem Unfall. Symbolbild: Tim Reckmann/pixelio.de

In Gardelegen hat ein Mann einen Unfall verursacht. Der Autofahrer stand dabei unter dem Einfluss von Drogen.

Gardelegen (vs) l Ein 32-jähriger Fahrzeugführer eines VW Golf befuhr in Gardelegen die Straße der Freundschaft, in Richtung Schillerstraße. Bei dem Versuch auf die Bahnhofstraße aufzufahren, beachtete er nicht den von rechts kommenden Fahrzeugführer eines VW Touran und kollidierte im Einmündungsbereich mit dessen Fahrzeug.

Bei dem Unfallverursacher wurden körperliche Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln schließen ließen, wahrgenommen. So reagierten seine Pupillen träge auf Licht und seine Augen waren glasig und unruhig, berichtete die Polizei. Ein Drogenschnelltest brachte schnell Klarheit. Er schlug positiv auf den Konsum von Cannabis und Amphetamine an. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt.