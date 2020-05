Am Montag beginnen die Pfingstferien. Reisen ist coronabedingt nur beschränkt möglich. Die Stadt Gardelegen macht auf ihrer Homepage unter „Urlaub vor der Haustür“ auf die Schönheit der Heimat neugierig. Dazu gehört natürlich auch der Drömling, wo ausgedehnte Touren in schönster Natur möglich sind. Archivfoto: Anett Roisch

Das Reisen ist coronabedingt nur beschränkt möglich. Urlaub vor der Haustür - dazu lädt mit vielen Tipps Gardelegens Verwaltung ein.

Gardelegen l Zwei Wochen Pfingstferien. Viele Familien hatten dafür schon vor Monaten Reisepläne geschmiedet und Urlaubsreisen gebucht – sowohl im In- als auch im Ausland. Die Vorfreude war da – bis Mitte März – und dann kam Corona, und mit dem Virus auch das Reiseverbot. Massenweise wurden Flüge und Buchungen storniert. Ganze Branchen, die vom Tourismus leben, sind in ihrer Existenz gefährdet. Aber Urlaub ist auch zu Hause möglich, sagte sich die Verwaltung der Stadt Gardelegen. Und damit könne man ganz gut auch heimische Unternehmen unterstützen. Auf der Homepage der Stadt (www.gardelegen.de) gibt es – pünktlich zum Ferienbeginn – eine neue Rubrik: Urlaub vor der Haustür. Und unter dieser Rubrik finden sich zahlreiche Tipps für die ganze Familie, um die Ferien auch in Corona-Zeiten spannend, abwechslungs- und erlebnisreich gestalten zu können. Natur pur – Wandern, Radeln, Reiten, Spazierengehen und dabei Sehenswürdigkeiten der Heimat entdecken und besichtigen. Auch hier in der flächenmäßig drittgrößten Stadt Deutschlands nach Berlin und Hamburg gibt es viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, alles zusammengestellt unter dem neuen Portal, informierte Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher vor Pressevertretern.

Radeln, Wandern, Reiten

Aktiv, Kultur und Genuss heißt es da zum Beispiel. Radfahren auf dem Reformationsradweg, der 25 Kirchen miteinander verbindet, die man zum Teil gleich auch noch besichtigen kann, oder auf dem Heideweg über Kloster Neuendorf bis zur Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe. Wer es länger mag, der kann auch den 97 Kilometer langen Milde-Biese-Aland-Radweg erkunden und herrliche Natur genießen oder auch 500 Kilometer radeln auf dem Altmarkrundkurs. Möglich sind auch Stadtführungen oder Kirchenführungen. Wer sich allein auf den Weg machen möchte, kann auch die digitale Stadtführung für eine Entdeckungsreise nutzen. Die dauert beispielsweise 75 Minuten.

Enthalten ist natürlich auch das Biosphärenreservat Drömling, wo ausgedehnte Wanderungen und Radtouren möglich sind. Und mit Sicherheit gibt es auch dort vieles in der Flora und Fauna zu entdecken. Lohnendes Ausflugsziel ist dort auch die Flachwasserzone in Piplockenburg. Warum nicht auch einen Zweitagesausflug durch heimatliche Gefilde mit Übernachtung planen? Tipps für Übernachtungsangebote mit Kontaktdaten und Preisen sind ebenfalls im Urlaubsportal aufgeführt, ebenso Gaststättentipps für die Rast zwischendurch. Denn ab dem 18. Mai dürfen Gaststätten wieder öffnen, wenngleich auch mit erheblichen Einschränkungen. „Hier können sich Gastronomen in der Tourist-Information melden, wann sie wieder geöffnet haben“, sagte Schumacher. Diese Daten würde die Verwaltung dann ergänzend mit ins Urlaubsportal übernehmen. Das Portal ist von den Mitarbeitern der Tourist-Information und der Kulturabteilung gestaltet worden. Wer aufs Portal geht, kann zur Einstimmung schon mal eine sehr gut aufgemachte virtuelle Wanderung in einem 360-Grad-Panorama unternehmen.