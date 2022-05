Gardelegen: Warum der Gedenktag für die Opfer des Holocaust für die Gesellschaft wichtig ist

77 Jahre sind seit der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz mittlerweile vergangen. Doch nach wie vor spielt diese Zeit eine wichtige Rolle in der deutschen Gesellschaft. Was lässt sich aus der Geschichte lernen?

Die Kranzniederlegung vor dem Gedenkstein am Gräberfeld auf dem Gelände der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe. Anlass war der gestrige Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.

Gardelegen - „Ihr seid nicht schuld an dem, was war, aber seid verantwortlich, dass es nicht wieder geschieht.“ Mit diesen Worten des Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer richteten sich Schülerinnen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Gardelegen an die zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus anwesenden Gäste. Doch auch andere Entwicklungen in der Gesellschaft wurden kritisiert.