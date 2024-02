Trotz riesiger Schlaglöcher ist derzeit keine grundhafte Sanierung der häufig genutzten Verbindung zum Altmark-Klinikum geplant. Auch an anderen Stellen geht nicht recht voran.

Nicht das Ende der Welt, aber vermutlich von heilen Felgen und Stoßdämpfern: Der Rottweg in Gardelegen weist riesige, tiefe Schlaglöcher auf.

Gardelegen. - Nur selten erreichten die Volksstimme-Redaktion in kurzer Zeit so viele Leseranrufe zu ein und derselben Sache: Der Zustand des Rottweges im Südwesten der Hansestadt erhitzt die Gemüter. Manch einer sorgt sich angesichts riesiger Schlaglöcher vielleicht „nur“ um seine Felgen und Stoßdämpfer am Auto. Ein Leser fürchtet aber sogar, die Notzuwegung zum Krankenhaus könne gefährdet sein.