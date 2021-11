Gardelegener Adventskalender wieder digital statt lebendig - Stadt teilt Pläne mit

Gardelegen (vs) - Weihnachten steht vor der Tür und auch in Corona-Zeiten soll dafür in Gardelegen die richtige Stimmung aufkommen. Die Stadt hat dafür verschiedene Pläne.

Es sollte in diesem Jahr wieder einen Lebendigen Adventskalender geben. Von diesem Plan muss die Hansestadt aufgrund der hohen Inzidenzen und den daraus resultierenden, angeratenen Kontaktbeschränkungen nun Abstand nehmen. Es wird also entgegen erster Planungen keinen Lebendigen Adventskalender auf dem Gardelegener Rathausplatz geben. Dennoch wird sich täglich für Klein und Groß ein Türchen öffnen – ein digitaler Adventskalender, wie im vergangenen Jahr, wird vorbereitet.

Zudem werden ab kommenden Montag in der Innenstadt die Weihnachtsbeleuchtung angebracht, die Weihnachtspyramide sowie der Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz aufgestellt. Zudem können durch ein großzügige Spender wieder Weihnachtsbäume an den Laternenmasten angebracht werden.

Weihnachtlich sollen auch die sieben Wochenmarkttage bis Ende Dezember sein. Dazu zählen Musik und weihnachtliche Dekorationen an den Ständen sowie besondere Angebote. Die Gewerbetreibenden der Innenstadt haben sich außerdem für verlängerte Öffnungszeiten bis 21 Uhr am Freitag, 3. Dezember, ausgesprochen. Ein besonderes Shoppingambiente wird an diesem „Lichterabend“ durch zahlreiche Kerzen und Laternen vor und an den Geschäftshäusern in der Innenstadt gestaltet. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Um 19 Uhr wird es zudem eine kostenfreie weihnachtliche Stadtführung geben. Treffpunkt ist der Roland.