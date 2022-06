Gardelegener Grundschulen pünktlich zum Schulstart mit Kohlendioxid-Messgeräten ausgestattet

In jedem Klassenraum in der Grundschulen der Einheitsgemeide steht zum Schulstart am Donnerstag, 2. September, ein Kohlendioxid-Messgerät. Die Stadt hat sie über ein Förderprogramm des Landesbildungsministeriums erworben.

Sachgebietsleiter Christoph Lindecke mit einem Kohlendioxid-Messgerät, das mit dem Schulbeginn in den städtischen Grundschulen in jedem Klassenraum vorhanden ist.

Gardelegen (vs) - Pünktlich zum Schulstart waren sie am Donnerstag, 2. September, funktionstüchtig und im Einsatz – die Kohlendioxid-Messgeräte, die die Hansestadt Gardelegen für die sechs Grundschulen in Gardelegen, Jävenitz, Letzlingen und Mieste erworben hat. Sie wurden in den vergangenen Tagen über die Hausmeister an die Grundschulen verteilt, teilte die Stadtverwaltung mit.