Gardelegener Verwaltung zieht Konsequenzen aus Vandalismus und Feuer

Gardelegen (vs) - Das Bodentrampolin im Gardelegener Bürgerpark wird zurückgebaut. Nachdem das Spielgerät erst 2019 aufgestellt worden war, wurde es immer wieder beschädigt, so dass bereits zwei Sprungnetze neu angeschafft werden mussten. Der aktuellste Vorfall liegt erst wenige Tage zurück, ebenso wie zwei Brände. Die Verantwortlichen werden jetzt gesucht.

Vor wenigen Tagen wurde die Beschichtung des Sprungnetzes erneut so traktiert, dass sich Nutzer auf dem Metall-Netz verletzten könnten. Ein Austausch würde erneut 1500 Euro kosten, denn eine Reparatur ist nicht möglich.

Endgültiges Aus für Trampolin im Gardelegener Bürgerpark

„Es ist bedauerlich, dass wir immer wieder Fälle von Vandalismus im Bürgerpark haben und von Einzelnen das zerstört wird, was für das Freizeitvergnügen aller da ist“, sagt Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher.

Das zerstörte Trampolin wird abgebaut. Hansestadt Gardelegen

Erst im Frühjahr war das Trampolin neu instandgesetzt worden. Nun wird es endgültig abgebaut - und künftig in einer anderen städtischen Einrichtung genutzt, wo es sicher vor Vandalismus ist.

Außerdem gab es wieder Probleme, weil unbekannte Täter widerrechtlich Feuer im Bürgerpark entfacht haben. Unter anderem wurde im hinteren Bereich ein Baumstamm angezündet, der als Abgrenzung dient. Der Stamm musste von Mitarbeitern des städtischen Grünbereiches am Montag gelöscht werden, da er immer noch qualmte.

Fälle von Sachbeschädigung gab es aber auch an der Goethestraße in Gardelegen. Dort wurden in Höhe des Stadtgrabens zwei Holzpoller angekokelt, die den Fußweg von der Fahrbahn trennen.

Wer Hinweise zu den Verursachern der Schäden geben kann, der wird gebeten, sich in der Stadtverwaltung Gardelegen unter der Telefonnummer 03907/ 7 75 39 20 zu melden.