Gutes Jahr für Bäder in der Altmark

Zichtau/Zienau/Potzehne. - Die Freibadsaison in diesem Jahr lief in zwei der drei Einrichtungen der Stadt Gardelegen besser als 2023. Die Zeitraum mit den meisten Besuchern verschob sich jedoch etwas. War im vergangenen Jahr noch der Juni der besucherstärkste Monat in den kommunalen Freibädern, vermieste ihm dieses Jahr der Regen die Wiederholung.