Gardelegens Marienkirche wird zur Bühne für den Tod

In der Marienkirche in Gardelegen beeindruckt der Pantomimekünstler Christoph Gilsbach mit einer „lebendigen Begegnung mit dem Tod“ im Stück „Das Leben“.

Gardelegen - Eine Kulturveranstaltung, in der eine Stunde lang kein einziges Wort gesprochen wurde, und in der man die berühmte Stecknadel hätte fallen hören können: Die gab es am vergangenen Sonntag in der Marienkirche in Gardelegen, wo Pantomimekünstler Christoph Gilsbach mit seinem Programm „Das Leben – eine lebendige Begegnung mit dem Tod“ gastierte. Wie kam das beim Publikum an?