Der Skoda, in dem zum Zeitpunkt des Unfalls eine Frau und ihre drei Kinder saßen, landete mit dem Heck am Baum. Foto: Conny Kaiser

Ein voll besetzter Pkw prallte bei Güssefeld im Altmarkkreis gegen einen Baum. Die Fahrerin versuchte einem Reh auszuweichen.

Güssefeld l Glück im Unglück hatte gestern um 8.30 Uhr eine 37-jährige Frau, die zwischen Güssefeld und Bühne einem Reh ausgewichen und anschließend mit dem von ihr gesteuerten Skoda gegen einen Baum geprallt ist. Die Frau konnte das beschädigte Fahrzeug unverletzt verlassen, ebenso wie ihre drei Kinder, die mit ihr im Auto saßen.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Wagen von Güssefeld in Richtung Bühne unterwegs, als in Höhe der Biogasanlage das Reh über die Fahrbahn wechselte. Die Frau startete ein Ausweichmanöver, verlor dabei aber die Gewalt über den Wagen, driftete aus der Fahrspur ab, wobei der Skoda ins Schleudern geriet, sich drehte und schließlich mit dem Heck am Baum landete. Der Pkw war hinterher nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.